Am Dienstagabend des 11. September öffneten an der ersten „Nacht der Solothurner Industrie“ 30 Betriebe im Kanton den rund 800 Besuchern ihre Tore. Eine der Gastgeberinnen war die Härterei Gerster AG mit ihren 110 Mitarbeitenden in Egerkingen, deren beide Führungen bis auf den letzten Platz ausgebucht waren.

Nach der Begrüssung durch die Geschäftsleitung führten Patrick Margraf (Leiter Entwicklung) und Martin von Arb (Verkaufsleiter) die Gruppen durch die Produktionshallen, wo die Hochleistungsbrenner und Öfen für spektakuläre Flammen und heisse Temperaturen sorgten. Die Mitarbeitenden zeigten den beeindruckten Besuchern verschiedene Wärmebehandlungsverfahren und die Vorteile der gehärteten Metallteile. Die Begeisterung war auf beiden Seiten spürbar: Die Besucher erfuhren, was sich in einer Härterei abspielt und die Härterei Gerster AG freute sich über das Interesse der Besucher. Die Firma hat sich den Termin für die nächste Industrie-Nacht bereits reserviert. (Text und Bilder zvg)