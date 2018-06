Der Ferienpass gehört fast der Vergangenheit an. Aber eben nur fast - ein schöner und traditioneller Abschluss ist das Dankeschön-Essen mit allen Kursleitern, Helfern und Teamfrauen.

Nach einem Apèro bei herrlichem Wetter auf der Terrasse des Restaurants Sonne in Leuggern begrüsste Sandra Angst herzlich alle Gäste und erläuterte den Ablauf. Caroline Romoli hatte auch in diesem Jahr wieder eine bunte Fotopräsentation aller Ferienpass-Kurse gestaltet. So erhielten alle Anwesenden einen Eindruck davon, wie viele tolle Kurse den Kindern angeboten werden konnten. Danach servierte das Sonnen-Team ein feines Nachtessen, das sich alle schmecken liessen. Sandra Angst ergriff nochmals das Wort. Sie blickte auf den Ferienpass zurück und präsentierte einige Zahlen, so zum Beispiel, dass über 550 Kinder am Ferienpass teilgenommen haben. Das Straheln der Kinder und die positiven Rückmeldungen erfreuen die Organisatorinnen immer wieder und es motiviert alle, weiterzumachen. Zum sehr guten Gelingen tragen sämtliche Kursleiter bei. Für all die geleistete Arbeit und die aufgewendete Zeit sei ihnen herzlich gedankt.

Auch in diesem Jahr verlassen zwei Teamfrauen den Ferienpass : Tanja Bieri aus Gippingen und Caroline Romoli aus Klingnau. Caroline wirkte mehrere Jahre im Team mit. Ihre jährliche Fotopräsentationen waren jeweils ein Highlight. Im Team herzlich willkommen geheissen werden Fabienne Kaufmann aus Klingnau und Ilona Hagg aus Leuggern. Ein blumiges Dankeschön überreichte Sandra Angst an Corina Scherer für zehn Jahre als Teamfrau. Traditiongemäss hatte Conny Berweger das Lotto mit tollen Preisen organisiert. Lange ging es, bis die Ersten riefen und ihre Gewinne entgegennehmen konnten.

Eine feine Cremeschnitte und ein Kaffee rundeten den kulinarischen Teil ab.

Das Gesamtfoto durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen. So gilt der herzliche Dank Dani Schläfli fürs Organisieren eines perfekten Fotos, auf dem sich in diesem Jahr niemand versteckt hat.

Der Abend klang langsam beim gemütlichen Zusammensein aus.