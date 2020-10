Ferienbummel vom Verein Vitaswiss Dietikon

Um auch während der Herbstferienzeit fit zu bleiben, versammelten sich 10 sportlich eingestellte Teilnehmer/Innen beim Marmoriweiher zum vorgesehenen Ferienbummel. Dem Weiher entlang, via Grunschen, dann durch den Wald, erreichten Alle das Wiesentäli, wo man in der Kunstgalerie Bachlechner Einkehr hielt. Nach einer Besichtigung diverser Kulturgegenstände wurde der Apéro genehmigt. Anschliessend zauberte Hanns Bachlechner ein köstliches Nachtessen samt einem erlesenen Dessert in die sorgfältig dekorierte Wohnstube. Im Anschluss einer ausgedehnten Verweildauer wurde zufrieden der Heimweg nach Dietikon angetreten.

Kurt Huber