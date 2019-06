Mit dem Fronleichnamsfest wird die bleibende Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert. Dieses Fest wurde auch in der Bruderklausen-Kapelle in Etzgen gefeiert. Schon um 15.00 Uhr begaben sich die fleissigen Helfer in die Kapelle, um den Blumenschmuck und den Blumenteppich herzurichten. Um 19.00 Uhr war die feierliche Hl. Messe mit Pater Schmidt, FSSP. Anschliessend fand bei schönem Wetter die Prozession um die Kapelle statt, mit dem Allerheiligsten in der Monstranz unter dem Baldachin. Das Volk folgte, für den Weltfrieden den Rosenkranz betend.

Lengnau, 27.6.2019

Marianne Baldinger-Lang