FC Frenkendorf 4. L. - FC Diegten Eptingen 4. L.

3 : 0 ( 0 : 0 )

Ein Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf, wo ein Sieg für die Heim Mannschaft unbedingt Pflicht gewesen ist. Siegt man, dann ist man weiterhin in der oberen Tabellenhälfte. Und am 7.10.2017 wäre es dann das Spiel der Spiele gegen den Tabellenführer FC Lausen 07 in Lausen. Und so verlief auch unbefriedigend für den FC Frenkendorf die 1. Halbzeit. Es wollte einfach kein Tor gelingen. So gingen dann die beiden Mannschaften mit einem 0 : 0 in die wohl verdiente Pause. Kaum auf dem Spielfeld nach der Pause gelang Yosef Callo das 1 : 0. Und in der 50. Minute das 2 : 0 durch Fabio Petrucci. Jetzt war die gewünschte Ruhe in das Team vom FC Frenkendorf Ruhe eingekehrt. In der 60. Minute noch das 3 :0 durch Berkan Patlar für die Heimmannschaft. Mit einer aufmerksamen Verteidigung und gefährlichen Gegenstössen konnte der Sieg gut abgesichert werden. Und das gelang. So hatte man am Schluss vom Spiel als FC Frenkendorf 3 Punkte mehr auf dem Punkte Konto.