Familiengottesdienst zur Erlebniswoche «De gueti Hirt»

Die Freude war gross: Am letzten Sonntag vor Schulbeginn konnte der erste Familiengottesdienst seit Wochen in der reformierten Kirche Seengen stattfinden. Die traditionelle Feier zur Erlebniswoche, welche zu Beginn der Sommerferien aufgrund der Corona-Situation in einer schlankeren Version als gewohnt durchgeführt wurde, lud mit überraschenden und berührenden musikalischen Darbietungen, schönem Kinderchor, feierlich geschmückter Kirche und mit einer Theaterszene passend zum Thema ein. Ein gut besuchter Anlass, welche bei manchen Familien „Lust-auf-mehr-gemeinsame-Zeit“ entfachte. Die Bastelwerke der Kinder wandern nun aus der Kirche auf die Wiese und können weiterhin bestaunt werden: Gerne wird hiermit nochmals auf die Vernissage im Pfarrhausgarten Seengen am Freitag, 14. August 2020, 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, hingewiesen – Sie sind herzlich eingeladen, die stattliche Herde von 130 kreativ gestalteten Holzschafen zu besichtigen. Ein Zaun in Regenbogenfarben und viele bunte Blumen werden die Schafwiese zusätzlich verschönern. Pfarrerin Susanne Meier-Bopp und die Kinderkirchen-Teams freuen sich über Ihren Besuch.