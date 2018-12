Am Dienstag, 4. Dezember 2018, fand das Basketballturnier der Erstklässlerinnen und Erstklässler der Bezirksschule Brugg statt. Wie jedes Jahr kämpften die Jüngsten des Schulhauses in der Turnhalle um Körbe und den Turniersieg.

Die ersten Klassen der Bezirksschule Brugg haben in den vergangenen Wochen in den Turnstunden fleissig trainiert, die Regeln gelernt, Taktiken ausprobiert und Körbe werfen geübt. Dies war dann auch am Turnier zu sehen. Hier ein präziser Pass und dort ein feines Dribbling – und von aussen wurde lautstark mitgefiebert.

Sobald der Anpfiff für einen Match ertönte, waren die Mannschaften für die nächsten sieben Minuten höchst konzentriert am Ball und gaben ihr Bestes. Schon nach kurzer Zeit sah man einige rote Köpfe und Schweissperlen auf der Stirn der Spielerinnen und Spieler.

Ausser Atem teilte uns eine engagierte Basketballerin mit: „Es ist anstrengend, aber es macht super viel Spass!“

Fairness stand an dem Turnier an oberster Stelle. So wurden die Punkte von den Schülerinnen und Schülern selbständig gezählt. Auch mussten die Mannschaften selbst nachschauen, gegen wen sie wann spielen mussten. Das führte manchmal zu Unsicherheiten und Diskussionen, diese wurden aber gemeinsam gemeistert. Die Lehrpersonen griffen nur ein, wenn es Unklarheiten gab. Sie hatten für die Spielerinnen und Spieler auch hilfreiche Tipps parat, was sie beim nächsten Spiel besser machen könnten.

Gegen Ende des Turniers sah man den Spielerinnen und Spielern die Anstrengungen des Nachmittags deutlich an. Sie spielten unkonzentrierter, es gab immer mehr Fehler und auch die konditionellen Unterschiede zwischen den einzelnen Jugendlichen zeigten sich nun stärker. Das Turnier verlief aber bis zum Schluss reibungslos und es gab keine ernsthaften Verletzungen.

Und dann endlich um 16.20 Uhr, nach drei Stunden vollem Einsatz, stand ein Siegerteam fest. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Mannschaft von Silvan und jener von Hamza gewesen. Gewonnen hat schliesslich die Mannschaft von Silvan mit nur einem Punkt Vorsprung. Die Erstplatzierten bekamen eine grosse Toblerone-Schokolade, diese hatten sie sich auch mehr als verdient. Es gab auch noch einen Fairnesspreis, eine grosse Packung M&Ms, zu gewinnen. Diesen holte sich sehr verdient das Team von Willi.

Text: Jana Brunner, Lynn Schieman, Klasse 2b der Bezirksschule Brugg