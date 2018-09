Die Vermögenssteuer ist eine soziale Steuer. Kleinere Vermögen werden nicht oder nur gering besteuert. Grosse Vermögen werden überproportional höher besteuert. Fakt ist, im Aargau bezahlen knapp 90% der Steuerpflichtigen keine oder nur wenig Vermögenssteuer. Sie profitieren alle davon, dass die rund 11% mit einem höheren Vermögen einen überproportional hohen finanziellen Beitrag an die Allgemeinheit bezahlen. Nun kommt die Logik der Sozialisten. Sie fordern eine „faire Vermögenssteuer“, was für sie bedeutet: Die Vermögenden sollen „endlich“ einen höheren Beitrag an die Allgemeinheit leisten. Diese Logik ist gefährlich oder Schwachsinn, je nachdem wie ernst man sie nimmt. Oder ist es einfach billiger Populismus? Man ködert einen Grossteil der Bevölkerung und schiesst auf eine kleine Gruppe Vermögender, die einem sowieso suspekt sind und nicht in die eigene Ideologie passen. Unser Steuersystem ist sozial und fair. Wer mehr verdient, wer mehr Vermögen hat, bezahlt überproportional mehr an die Allgemeinheit. Wir brauchen keine sozialistischen Ideologien, die dieses gut tarierte System überspannt und zum Einsturz bringt. Für jeden Vermögenden, der im Aargau keine Steuern mehr bezahlt, müssten ca. 100 Menschen, die nur wenig Vermögen haben, mehr bezahlen, damit am Schluss wieder gleich viel in der Kasse ist. Wie immer bei sozialistischen Forderungen und Experimenten: Am Schluss bezahlen die weniger gut Situierten. Ich sage aus Überzeugung Nein zur Sozi-Initiative.

Thomas Meier, Wettingen