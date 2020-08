Mer gratulieret Dir vo Herze zu Dim 80. Geburtstag, wo Du am Samschtig, 15.08.2020 dörfsch fiiere. Gueti Gsundheit, viel Glück, Freud und Sunneschii söllet stets Dini Begleiter sii, so dass Du no unzähligi, heiteri und zfriedni Stunde chasch erläbe.

Alles Liebe und Gueti zu Dim Jubiläum wünschet Dir

Thomas, Raphael, Cyrill und Sybille