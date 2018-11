«Erzählst du mir eine Geschichte, Grosi?», pflegte ich als kleines Kind regelmässig zu fragen. Es gab nichts Schöneres, als dieses Zuhören, mich in die Figuren hinein zu versetzen und möglichst die gleiche Geschichte immer wieder zu hören. Das war vor mehr als 5 Jahrzehnten. Ist das bei den Kids heute immer noch so? Ich höre von vielen Kindern, dass die Gute-Nacht-Geschichten eher selten geworden sind. Und ich erlebe im Alltag, welch grosse Freude es den Kindern bereitet, wenn wir ihnen eine Geschichte erzählen. Das ist also heute noch so. Aber braucht es dafür gleich eine Erzählnacht? Kommen die Kinder da überhaupt?

Gespannte Gesichter erschienen kürzlich an der Erzählnacht der Primarschule Trimbach in der Dunkelheit. Draussen wurde in zwei Schalen Feuer gemacht, Fackeln leuchteten rund um das Schulhaus. Kinder und Erwachsene fragten nach dem Weg zur ausgewählten Geschichte. Mein Weg führte mich direkt zur Prämierung des Schreibwettbewerbs zum Thema «In allen Farben». Eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre mit Sessel und Mikrophon wartete darauf, dass die Autoren nacheinander aus ihrem Werk, dem zahlreich erschienenen Publikum, vorlasen. Zwölf mutige Kinder aller Altersstufen - Shagaran, Lia, Jennifer, Deniz, Diar, Shannon, Layla, David, Fanny, Fisnik, Lorena, Edona - vertraten unsere Schule und hatten den Mut, nicht nur zu schreiben, sondern auch das Geschriebene vorzutragen. Alle Kinder erhielten den 1. Preis. Was auch sonst, bei einer solch grossartigen Leistung? Da war der Zweitklässler, der klar und deutlich seine Geschichte vom Fussballmatch erzählte, bei dem er die Farben der Trikots beider Mannschaften hervorhob und auch die gelbe und rote Karte des Schiedsrichters nicht ausliess. Eine Viertklässlerin entführte die Zuhörenden in ein farbiges Erlebnisbad, bei dem jeder, der auf eine Rutsche ging stets zu einer neuen Farbe kam. Phantasievoll beschloss sie die märchenhafte Geschichte mit der Verwandlung zum Einhorn.

In den Gängen fand man Farbräume, welche liebevoll zum Erkunden der Farben mit allen Sinnen einluden. Zahlreiche Geschichten wurden mehrfach in verschiedenen Räumen vorgetragen. Überall herrschte eine friedvolle, freundliche und angenehme Atmosphäre. Man plauderte, ging zusammen zur nächsten Geschichte, erzählte einander kurz Erlebtes und stärkte sich zwischendurch bei Schlangenbrot und Punsch draussen am Feuer.

«Kaleidoskop» zog mich an und zusammen mit einigen Kindern erlebte ich durch die Geschichte «Der Besuch» ein zauberhaftes, berührendes Erzählerlebnis. Während die eine Lehrperson vorlas, klang im Hintergrund sanfte Musik. Am grossen Bildschirm sahen wir die jeweiligen Bilder zur Geschichte. Und als wäre das nicht alles schon wunderschön genug gewesen, durften wir abwechslungsweise mit dem herumgereichten iPad die Bilder kolorieren. Alles zusammen war so schön, dass am Ende alle mit glücklichen Gesichtern den Raum verliessen. «Kaleidoskop» als Farbträger. Wer wollte, durfte ein solches auch noch basteln.

Gerne hätte ich noch viele Geschichten gehört. Es ging mir so wie den Kindern. Es reichte einfach nicht für mehr. Eine wollte ich noch erleben. «Etwas Schwarzes» wurde einer altersdurchmischten Kindergruppe präsentiert. Alle waren voll dabei, genossen es, einfach mal zuzuhören und sich in eine Geschichte einzufühlen. Der offene Schluss regte die Phantasie der Kinder an und alle brachten ihre Ideen mit ein.

Um die Frage oben zu beantworten: Ja, es braucht eine Erzählnacht. Es kommen nicht alle Kinder. Aber es kommen viele. Nachts, wenn es dunkel ist, in die Schule zu kommen, ist eben auch was Spezielles. Und die Stimmung, die hier überall zu spüren war, tat einfach gut. Und Sprache auf diese Art zu erleben, ist in unserem Bildungsauftrag ein wesentlicher Anteil. Dass wir zusätzlich schreibende Kinder als aktive Akteure dieses Events gewinnen konnten, setzte der ganzen Erzählnacht die Krone auf. Unsere literarische Zukunft ist gesichert.

Ursula dos Santos, Lehrperson an der Schule Trimbach