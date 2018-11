Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am Sonntag, 2. Dezember 2018 um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Seengen. Die Kinder des „Kolibri Gschichte Chors“ haben seit den Herbstferien fleissig hierfür Lieder mit Chorleiter Matthias Hofmann gelernt, mit Pfarrerin Susanne Meier-Bopp und dem Kolibri Team Geschichten gehört, Kulissen gestaltet, leuchtende Lichter für die Kirche gebastelt und Theater geprobt. Nun freuen sich alle darauf, das besinnliche Theater „Em Hirt Simon sini vier Liechter“ am 1. Advent aufzuführen – und natürlich auf viele Zuschauer und Kirchenbesucher.