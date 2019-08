Dass Ihrer Katze (Ihrem Hund) einmal etwas passieren könnte, diesen Gedanken möchte jedes Frauchen oder Herrchen am liebsten ganz weit von sich schieben. Doch im Ernstfall können wertvolle Sekunden und Minuten lebensrettend sein. Je besser man darauf vorbereitet ist, umso besonnener und schneller kann man handeln. Es muss ja auch nicht unbedingt das eigene Tier sein, das in Not ist. Wer geübt ist und weiss, was zu tun ist, kann auch einem fremden Tier zu Hilfe kommen.