Am Sonntag, 1. Oktober wurde der Erntedank in der Unterkulmer Kirche gefeiert. Bereits am Eingang wurde man von leuchtenden Herbstblumen, der Sigristin Sonja Härri und Pfarrer Toni Gruber herzlich willkommen geheissen. Der Blick in die Kirche liess Augen und Herzen strahlen. Bunte reiche Ernte drapiert vor dem Taufstein sowie Selbstgebackenes aufgetischt unterhalb der Kanzel waren der Schmuck des Erntedankgottesdienstes. Die zahlreichen und gluschtigen Gaben kamen von den nicht nur backenden sondern auch singenden Frauen und Männern des Trachtenchores.

Ernst Wilhelm begleitete die Gemeinde beim Singen an der Orgel. Andreas Widmer sorgte für eine stimmgewaltige Lesung des „Weinbergliedes“ aus Jesaja 5 Vers 1-7., bevor er den Trachtenchor bei mehreren Liedern leitete. Toni Gruber sprach auf der Kanzel über das „Weinberglied“ und dessen Bedeutung. Ein Weinbauer, der Sorge zum Weinberg trägt, wünscht sich auch süsse Trauben im Herbst. Aber nicht immer gelingt es, und saure missratene Trauben sind das Ergebnis. Auch Gott wünscht sich fromme, gute Menschen, aber auch unter uns gibt es „schwarze Schafe“. Im Gegensatz zu den Trauben haben wir Menschen die Möglichkeit, etwas dafür zu tun, dass es mehr süsse Trauben, mehr Gutes, mehr Menschliches, mehr Achtung vor der Schöpfung gibt. Jeder Einzelne von uns kann kleine Wunder bewirken, im Alltag, im Umgang mit der Natur und den Mitmenschen.

Ein Beispiel dafür gab es am Ende des schönen und zum Nachdenken anregenden Gottesdienstes. Alle Gottesdienstbesucher konnten sich bei den Erntegaben und dem Selbstgebackenen bedienen und dafür eine Spende zu Gunsten des vom Bergsturz geschädigten Dorfes Bondo geben. Eine schöne und sinnvolle Hilfe von Menschen für Menschen.