Erntedank-Gottesdienst mit Ehesegen für die Hochzeitsjubilare vom Jahr 2018

im reformierten Kirchgemeindehaus in Stüsslingen am Sonntag, 9. September 2018 um 10.00 Uhr. Der Pfarrkreis Obergösgen – Lostorf - Stüsslingen/Rohr lädt Sie herzlich zum Erntedank-Gottesdienst mit anschliessendem Apéro ein. Gutes über jemanden zu denken und gute Gedanken zu sagen, das ist die Bedeutung von Segen. In ihm wird Kraft, Freude, Dankbarkeit und Trost spürbar. Der Segen verbindet Menschen untereinander, und im Besonderen verbindet er sie mit Gott.

Zum ersten Mal gestalten wir den Gottesdienst am Erntedankgottesdienst im Zeichen des Hochzeitssegens. Dazu haben wir ganz persönlich all jene Ehepaare eingeladen, die im Kalenderjahr 2018 ein Hochzeitsjubiläum zu feiern haben. Der festliche Gottesdienst wird musikalisch mitgestaltet vom Flöten-Ensembles „Rondo Allegro“ aus Lostorf. Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher.