Da der traditionelle Erlebnistag nach Fronleichnam wegen der neuen Feiertagsregelung in den Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen nicht mehr schulfrei ist, wird er deshalb nicht mehr angeboten. Als Ersatz wurde erstmals ein Erlebnissonntag durchgeführt. Bei sommerlichen Temperaturen erlebten die neugierigen Kinder einen abwechslungsreichen Tag.

(sw) Es fand ein feierlicher „ Mitenand-Gottesdienst “ mit Abendmahl statt, bei dem die 4. Klässler mitwirkten. Zuerst wurde eindrücklich in die alttestamentliche Josefsgeschichte eingeführt und anschliessend von der Katechetin Eva Büchli spannend erzählt. Josef, der zweitjüngste Sohn von Jakobs 12 Söhnen, konnte am Schluss zu seinen Brüdern sagen: „Obwohl ihr Böses im Sinn hattet, hat Gott Gutes daraus entstehen lassen“. Diese grosse Familie erlebte zusammen einen Neuanfang, eine wunderbare Versöhnung. Frau Pfarrerin Katharina Thieme baute symbolisch eine Brücke zum Abendmahl und lud alle dazu herzlich ein. Die 4. Klässler durften dies zum ersten Mal erleben. Als Abschluss des 4. Klasse- Unterrichts bekam jedes Kind eine Bibel als Geschenk, in welcher sie selber die gehörten Geschichten nachlesen können.

Nach dem feierlichen Gottesdienst wurden alle ganz herzlich zum gemütlichen Brunch-Teilete ins Kirchgemeindehaus eingeladen. Es hatte genügend für alle Geniesser.

Am Nachmittag fand rund ums Kirchgemeindehaus ein Spielplausch mit 7 Posten statt. Das vielfältige Angebot konnte nach Lust und Laune besucht werden, was auch rege benutzt wurde.

Dank vielen Helferinnen und Helfern klang dieser abwechslungsreiche Sonntag mit vielen strahlenden Gesichtern und schönen Erinnerung aus.

Text: Sabine Wülser, Reformierte Kirchgemeinde Bözen

Fotos: Eva Büchli,

Weitere Fotos: www.refkg-boezen.ch