Einige Bewohner des Seniorenzentrums Untergäu in Hägendorf verbrachten vom 14. bis zum 18. Mai 2018 wunderschöne Ferien in Charmey. Trotz schlechten Wetters machten sie interessante Ausflüge in die Schaukäserei in Greyerz und in die Schokoladenfabrik Cailler. Als Überraschung erlebten sie eine „Stubete“ mit einem Meringues-Glace-Doppelrahm-Dessert im Jauntal. Mit schönen Erinnerungen kamen alle wohlbehalten wieder im Seniorenzentrum an und wurden herzlich empfangen.