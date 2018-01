Das über all die Jahre zur Tradition gewordene Juniorenhallenturnier des FC Buchs war ein riesiger Erfolg. Mannschaften aus dem ganzen Kanton und sogar Gäste vom Grasshoppers Club Zürich sorgten während drei Tagen in der Suhrenmatten-Halle für Budenzauber der Extraklasse. Die Juniorinnen und Junioren waren voll motiviert und so kam es zu heiss umkämpften Partien, die besonders, je näher die Finalspiele kamen, auch vom zahlreich anwesenden Publikum lautstark unterstützt wurden. Die glücklichen Sieger aller Kategorien durften sich über Pokale, Medaillen und Rolling Rock-Gutscheine freuen. Die vielen positiven Reaktionen der Sportler, Trainer und Familien haben das OK in seiner Absicht bestärkt, den Anlass auch im kommenden Jahr wieder durchzuführen.

Reto Fischer