Erfolgreiches 1. Vorbereitungsturnier des FC Juventina Wettingen

Vorbereitungsturnier des FC Juventina Wettingen

Am Samstag 8.8.2020 konnte der FC Juventina Wettingen zum ersten mal in der Vereinsgeschichte ein Vorbereitungsturnier auf dem Sportplatz Kreuzzelg in Wettingen durchführen. Teams der Kategorien F / E und D Junioren zeigten ihr können auf dem Rasen. Es war ein tolles Erlebnis und ein erfolgreiches Turnier. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Teams, Junioren, Trainers-Staff und Eltern die den Weg auf den Sportplatz Kreuzzelg gefunden haben. Um so einen Anlass zu organisieren braucht es auch immer viele Helfer und bei diesen möchten wir uns ebenfalls bedanken für den tollen Einsatz angefangen von den C Junioren die als Spielleiter bei den F Junioren fungierten, der 1 Mannschaft des FC Juventina die ebenfalls als Schiris präsent waren, den Clubschiris von Juventina nicht zu vergessen dem Organisationskomitee des Turnieres, den Fotografen und Bruno Novais und seinem Team für die Gastronomie die uns mit genügend Getränken und Essen versorgten.



Wir sind Stolz solche Anlässe durchführen zu können und viele fröhliche Kinder Augen zu sehen und hoffen das wir auch im nächsten Jahr wieder auf Eure Unterstützung zählen dürfen.



Anbei noch Auflistung der Turniersieger:



Kategorie F: Swiss Football School

Kategorie E: FC Volketswil

Kategorie D: FC Juventina Wettingen Da

Am Schluss ist jedoch jeder ein Gewinner der dabei war und natürlich der Fussball..

Forza Juventina……