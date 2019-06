Die erste Bläserklasse in unserer Region startete Mitte Februar mit 21 motivierten Bläserinnen und Bläsern. In den ersten Lektionen, getrennt nach Holz- und Blechinstrumenten, wurden die Handhabung der Instrumente und die verschiedenen Ansatztechniken durch die Musiklehrkräfte vermittelt und erste Töne den Instrumenten entlockt. Seither probt die ganze Gruppe wöchentlich mit ihrem Dirigenten Anton Helscher. Die TeilnehmerInnen üben Stücke aus einem Lernheft, werden geschult in Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik und lernen bekannte Melodien auch ohne Noten zu spielen.

Da auch zu Hause viel geübt wird, macht die Klasse schnell Fortschritte, so dass zum Abschluss des 1. Semesters bereits ein kleines Openair-Konzert gegeben werden kann. Dieses findet bei guter Witterung am Dienstag, 2. Juli, 20:45 Uhr, im Vigierhof bei der Trattoria da Daniele in Solothurn statt. Die Bläserklasse Solothurn und Umgebung freut sich auf viele ZuhörerInnen.