Erfolgreich

Nordwestschweizerisches Jodlerfest in Mümliswil

Der Jodlerklub Rosinlithal nahm nach zwei Jahren Pause wieder an einem Jodlerfest teil. Mit viel Einsatz beim Proben wurden wir mit dem Lied “I freu mi“ von Paul Meier von der Jury mit der Note 1 „sehr gut“ belohnt. Einen grossen Dank gehört unserer Dirigentin Susanna Rudolf von Rohr. Dieses Resultat macht uns grosse Freude, das heisst trotzdem nicht zurücklehnen, sondern weiter so. Das Fest war super organisiert vom Jodlerklub Passwang und das Wetter spielte hervorragend mit. Zwei Mitglieder vom Jodlerklub machten bei den Alphornbläsern mit. Alphorn Trio „Mirabelle* mit Markus Germann, Hans und Daniela Gimmel mit der Not 2 „gut“ und Alphornduo „us Liebi“ mit Daniela und Hans Gimmel mit der Note 1 „ sehr gut“.

Unser nächster Höhepunkt folgt am 1. August auf dem Weissenstein. Wir können beim grossen Fest bei der Eröffnungsfeier im Kurhaus Weissenstein mitwirken.