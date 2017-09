Anspruchsvolle und praxisorientierte Weiterbildung

Verkaufsfachleute sind Spezialisten im Verkauf und Marketing, die mit der anspruchsvollen dreisemestrigen Weiterbildung fundiertes und aktuelles Wissen erworben haben. Zusammen mit der praktischen Erfahrung in Verkaufs- und Marketingfunktionen können diese systematisch Konzepte und Pläne erarbeiten und realisieren, um die Marketing- und Verkaufsziele zu erreichen.

Die Prüfungsergebnisse – sehr erfolgreiche Kandidaten/innen aus Solothurn

Dieses Jahr haben gesamtschweizerisch 439 Personen die Prüfungen beendet. An der Diplomfeier vom 01. September 2017 konnten 77 % (Vorjahr 82 %) den begehrten Fachausweis entgegennehmen. In der Region bietet Walter Jenny mit seinem Dozententeam von marketing-schulung.ch Lehrgänge zur Vorbereitung auf die eidgenössischen Prüfungen an. Dieses Jahr haben 11 von 13 Teilnehmern (85 %) von marketing-schulung.ch die Fachausweisprüfung mit sehr gutem Erfolg bestanden. Wir gratulieren den erfolgreichen Kandidaten.

