Diverse Premieren standen an der diesjährigen Chilbi in Olten an. So auch Chaschper's-Food-Corner in der Schützenmatte. Zusammengespannt hat er mit Radio Smash. Der Verein bietet an den Chilbi-Tagen jeweils vis-à-vis des Autoscooters leckere Drinks und kühle Biere an. Natürlich steht auch Alkoholfreies im Angebot. Um den Magen nicht nur mit Flüssigem zu füllen, kombiniert Ändu Peter, der Chef von Radio Smash, seinen Stand jeweils mit einem Food-Corner. Dieses Jahr neu mit Chaschper's-Food-Corner. Angeboten wurden Pastetlis mit diversen Füllungen. Ob traditionell, mit Poulet-Curry oder sogar Chili con Carne - die angebotene Palette war breit und wurde sehr geschätzt. Poulet-Curry und Chili con Carne konnten auch als Nature-Portionen, ohne Pastetlis verspiesen werden. Ebenso stand ein "Probier-Menü" auf der Speisekarte: "Chaschpetlis 3er-lei". Für nur 8 Franken gab es drei Minipastetlis mit je einer anderen Füllung, Erbsli/Rüebli sowie Wildreis. Von Freitag bis Sonntag konnte eine stetige Steigerung der verkauften Portionen verzeichnet werden. Am Montagabend durfte sogar Nachschub geliefert werden. Das Team von Chaschper war völlig ausgeschossen. Diverse Stimmen übermittelten, dass die Pastetlis sowie die Füllungen sehr lecker waren und sie sich bereits auf Chaschper's-Food-Corner 2.0 freuen.