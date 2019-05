Junioren C 1. Stärkeklasse, Frühjahrsrunde, Gruppe 3

FC Frenkendorf - AS Timau Basel 7 : 1 ( 4 : 1 )

Im Breitensport handelt es sich bei den C-Junioren um Jugendliche von 13 - 14 Jahren. Und im Kittler in Frenkendorf konnte man am Samstag, den 11. Mai 2019, um 13.00 Uhr so ein Spiel von solchen C-Junioren sehen. Es ging um die Punkte gegen eine Mannschaft aus Basel. Die Frenkendörfer schossen einfach die Tore, eines nach den anderen. Und trotzdem konnte auch der AS Timau Basel den Zuschauern gefallen. Und so endete am Schluss das Spiel mit 7 : 1 zugunsten vom FC Frenkendorf. Das Trainergespann Besim Bllaca und Severin Carmelo hatte die Jungen gut auf das Spiel eingestellt und konnte sich nach dem Spiel auch sagen, das verlief so wie man es sich erhoffte. Man ging vom Spielfeld mit einem Sieg und auch 3 Punkten. Jetzt ist man im oberen Tabellenfeld wieder platziert.