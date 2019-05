Der Tabellenführer zu Besuch in Frenkendorf. Hier ging es um ein B-Junioren Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf. Der FC Lausen kam als Tabellenführer zum FC Frenkendorf. Also war man auch Favorit beim FC Lausen gegen die Crew vom FC Frenkendorf. Und in der ersten Halbzeit konnte der FC Lausen auch zeigen, dass man dies berechtig ist, also Tabellenführer. Man spielte ein wenig flüssiger als die Frenkendörfer. Mit 2 : 3 zu Gunsten FC Lausen ging man in die Pause. Jetzt war das Trainergespann vom FC Frenkendorf gefordert. Und so kam es, was keiner glauben konnte, beide Mannschaften erspielten sich in der 2. Halbzeit Tor für Tor. Und am Schluss dann die ÜBERRASCHUNG, so gingen die Frenkendörfer mit 6 : 5 als Sieger vom Platz. Herzlich Gratulation kann man dazu sagen. Der Lausner Mannschaft nur dies, so hat es ja noch andere Spiele, also hole man sich dort einfach wieder die Siege.