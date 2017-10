Drei hochkarätige Referenten bewiesen am letzten Donnerstag im Gemeindesaal am Metzgplatz in Lenzburg, dass solarautarke Gebäude keine Hirngespinste, sondern Realität sind. Anhand von vielen Beispielen zeigten Andreas Wüthrich, Andrea Gustav Rüedi und Renato Nüesch, wie man dank Sonnenenergie ohne Stromanschluss aber mit Energiespeichern, Solarfassaden und der richtigen Architektur durch das Jahr kommt ohne im Winter frieren zu müssen.

Mit Stolz, durfte Gian von Planta, SWL Energie AG Lenzburg die rund 80 Gäste zur 20. Serie der Energie-Apéros Aargau begrüssen. Eine Serie, die derzeit die Fortsetzung zur 19. Serie ist, und Themen und neue Lösungen aufgreift, welche die Umsetzung der Energiestrategie des Bundes unterstützen.

Es funktioniert – mit unterschiedlichen Ansätzen

Begeistert berichtete Andreas Wüthrich, Leiter Service der Jenni Energietechnik AG, die bekannt wurde durch das erste autarke Einfamilienhaus in der Schweiz, aus dem 40-jährigen Erfahrungsschatz des Unternehmens mit Solarspeichern. Immer ausgeklügelter werden die Speicher, die in Oberdorf im Emmental hergestellt und von dort mittels Sondertransporten aus nach ganz Europa geliefert werden. Immer mit dem Ziel, energieautarke Gebäude zu schaffen. Für die Jenni Energietechnik ist klar, die "Energiewende ist eine Speicherfrage"; gesammelt aus solarer Wärme, solarem Strom und weiteren erneuerbaren Energien, sowie einem Mix aus unterschiedlichen Techniken.

Auch bei Renato Nüesch, Energieexperte Umwelt Arena Schweiz, ging es um die totale Autarkie rein durch die Sonne. Das erreicht er mittels seiner 4"S": Sonnenenergie sammeln, diese speichern, sparsamer Umgang dank effizienten Geräten und Sorge zur Energie tragen - dies unter Beibehaltung des bisherigen Lebensstandards. Bei Nüesch kommt zusätzlich zum Sonnen-Strom und der Sonnen-Wärme auch die Mobilität, mit Biogas- oder Elektrofahrzeugen, hinzu. Ausserdem muss für Nüesch der ökologische Aspekt stimmen; Mehrkosten sollen über die Mieteinahmen amortisiert werden.

Das Haus ist der Kollektor

Der Architekt Andrea Gustav Rüedi richtet seine Häuser ganz nach der Sonne aus – "weniger Technik und mehr Haus", lautet sein Credo. Entscheidend ist für ihn die Aussenform des Hauses, die genaue Ausrichtung der Verglasung, die Hülle des Hauses, seine Materialien sowie deren graue Energie. Für Rüedi kommen nur noch Holz, Beton und Verbundtragwerke zum Einsatz, kein Stahlbeton. Weitere Faktoren auf dem Weg zum autarken Wohnen mit wenig Technik, sind die Beschattung wie auch das Nutzungsverhalten der Bewohner. Alle Faktoren ermöglichen letztendlich ein Haus, wie es in Trin im Graubünden steht; ein Nullheiz-Haus, ganz ohne Technik.

Beim anschliessenden Apéro wurden Fragen diskutiert und Ideen daraus weiterentwickelt.

