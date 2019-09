Mittwoch, 4. September 2019

Ehrenvoll wurde Patrick Räbmatter in seinem Dorf Uerkheim empfangen. Begleitet von den Vereinen des Dorfes und umrandet mit Musik wurde er durch das Dorf chauffiert. Stolz eröffnet Gemeindeammann und Vater Herbert Räbmatter die Feier. Zur grossartigen Sportlichen Leistung am Eidgenössischen liess er sich von der Bevölkerung und Schwingfans feiern. Gratulationen und Lobende Worte gabs vom Klub , AKSV bis zum NWSV Präsidenten/-in.

Wir Gratulieren Patrick Räbmatter von Herzen zu seinem Erfolg und erfreuen uns in den nächsten Jahren auf ein «Jabadabadu»



