Am Freitag, 30. August fand um 19.00 Uhr der Empfang von Andreas Döbeli und Joel Strebel in Mehrzweckhalle Sarmenstorf statt. Sie erkämpften am vergangenen Wochenende beide Ihren ersten Eidgenössischen Kranz am Eidgenössischen Schwingfest in Zug. Zu Ehren der grossartigen Sportlicher Leitung wurde kurzerhand einen Empfang veranstaltet. Mehrere 100 Fans begrüssten Ihre Neuen Eidgenossen. Umrahmt von Reden und Geschenken liessen Sie sich feiern!

Wir gratulieren Ihnen von Herzen und wünschen nur das Beste für Ihre weiter Schwingkariere als «Bösi Manne».

Der Vorstand des Aargauer Kantonaler Schwinger Verband

Fotos: Medienverantwortliche des AKSV Pascale Alpiger