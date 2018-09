In die Natur - einfach eine Wanderung im Gemeindebann Frenkendorf

Im Gemeindebann Frenkendorf, so ist es, man kann wunderbare Wanderungen machen. Bei schönstem Wetter taten wir es, einfach von unserem Rüttimatt Quartier hinauf zum Adlergebiet. Auch Madlenwald kann man sagen. Dann auf wunderschönen Wanderwegen durch den Wald. Bilder können die Schönheit hier vermitteln. Auf einmal war man beim Adlerhof. Die Hälfte von diesem Bauernhof liegt schon im Banne Pratteln. Und wir taten jedoch dies, dass wir in Richtung Schönenberg gingen. Man hatte von dort oben einen wunderbaren Blick auf Pratteln, dann auch Rührberg, was schon auf dem Boden von Deutschland ist, auch auf St. Chrischona. Dies ist dann auf Schweizer Boden, nämlich Basel. Und auch einen herrlichen Blick hatten wir auf Frenkendorf und Füllinsdorf. Dies dann in der Nähe vom Dreispitz fotografiert. Unsere Wanderung ist am Sonntag, den 9. September 2018 gewesen. Ein wunderschönes Wetter, also wir wurden dieses Jahr wahrlich verwöhnt. Und die 2 Stunden, die wir unterwegs waren, die lohnten sich.