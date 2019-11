Eine Kinderärztin in Zürich sagt uns wie die Welt von heute betr. Kindererziehung so tickt

Eine Kinderärztin in Zürich sagt uns wie die Welt von heute so tickt. Es geht heute um die Kindererziehung von Frau und Mann.

Ich habe diesen Kommentar aufmerksam gelesen. Auch interessant dies zu lesen in unserer Gegend, was ja das Baselbiet ist, dann bei uns auch Frenkendorf.

Zunächst nur dies als Antwort von mir. "Jeder Kramer, kann auch eine Dame als Kramer sein, die lobt seine Ware. Sagen wir es weiter in meinen Worten, wir leben heute im Jahr 2019, bald ist es das Jahr 2020. Die Welt verändert sich ständig, so auch die Frage Mann und Frau in der Wahrnehmung der Pflichten. Ich sage nur dies, alles kann richtig sein, wenn man fähig ist, dass man es so richtet, dass keiner einen Schaden hat. Wie hier in diesem Beispiel eine ÄRZTIN. Es gibt ein Sprichwort, dass alle WEGE nach ROM führen. Auch da, es hat doch viele Wege, die es bis nach Rom gibt. Sogar mit dem Flugzeug ist es heute möglich. Auch mit dem Auto, dem Fahrrad, Motorrad, sogar zu Fuss. Das wäre meine Antwort auf diesen Kommentar in einer Zeitung von Zürich. Limmat Zeitung lese ich bei mir im Computer.