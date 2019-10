Für Mittwoch, 25. September 2019 war eine anspruchsvolle Monatswanderung angesagt. Lauf Einladung waren 16,7 km zurückzulegen sowie 510 m aufwärts und 420 m abwärts zu bewältigen. Vielleicht hat diese Ansage Einige von einer Teilnahme abgehalten, es standen jedenfalls lediglich 28 Personen und ein Hund am späteren Morgen auf dem Bahnhof Killwangen bereit. Mit Umsteigen in Zürich-Altstetten ging es per Bahn nach Affoltern am Albis. Kurz nach dem Abmarsch begann es leicht zu regnen und so wanderte man, mit Regenjacke oder Regenschirm immer leicht bergauf, übers Paradis, Herferswil und Sidenrain Richtung Aeugst am Albis. Vor dem letzten Aufstieg schien wieder die Sonne und die Wanderschar traf etwas früher als geplant beim Restaurant Eichhörnli ein. So blieb noch Zeit, um vor dem Essen einen Apéro zu geniessen. Anschliessend setzte man sich im Restaurant zu Tisch und liess sich Salat, Braten mit Kartoffelstock und Gemüse schmecken. Zum Kaffee gab es, von der Wirtin selbst gebackene kleine, köstliche Häppchen von verschiedenen Kuchen. Laut Wanderleitung war nach dem Essen noch nicht Zeit zum losmarschieren und es wurde empfohlen, draussen oder drinnen noch eine Weile gemütlich zusammen zu sitzen. Kurz nachdem man losmarschiert war, ging ein heftiger Platzregen nieder und die Wanderschar suchte für kurze Zeit Schutz unter einem grossen Scheunendach. Als der Regen abklang, ging es weiter und erst einmal eine längere Treppe hinab an den Türlersee. Diesem wanderte man ein kurzes Stück entlang und anschliessend das Reppischtal hinab bis zur Postautohaltestelle Stallikon-Aumüli. Nach einer längeren Wartezeit kam dieses mit etwas Verspätung angefahren und brachte die Wanderschar zum Bahnhof Bonstetten-Wettswil. Kaum dort angekommen, stieg man in die S-Bahn um, welche die Wanderinnen und Wanderer zurück nach Killwangen-Spreitenbach brachte.

Wandergruppe Spreitenbach