Ein willkommener Beitrag an die Skilager- und Exkursionskasse

Nach der 10 Uhr-Pause am letzten Donnerstag vor den Sportferien kam Herr Wyss von der Clientis Bank Lostorf zu uns ins Klassenzimmer. Zu unserer grossen Überraschung hat er uns einen riesengrossen Check im Wert von 1500 Franken überreicht. Er meinte dazu: « Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Clientisbank haben beim letzten Lostorfer Weihnachtsmarkt Glühwein, Tee und Chnoblibrot verkauft und dabei 1238 Franken erwirtschaftet. Die Bank selber hat den Betrag auf 1500 Franken aufgerundet und schenkt das Geld nun der Skilager- und Exkursionskasse der 5./6. Klasse in Lostorf. Wir wollen dazu beitragen, dass diese wichtigen Erlebnisse für unsere Primarschüler/innen weiterhin möglich sein werden. «

Wir Fünftklässler hatten in dieser Woche gerade die Information fürs Skilager im März erhalten und freuten uns riesig über diese grosszügige Spende der Dorfbank. Ihr seid so nett, dass Ihr uns so viel Geld gegeben habt. Wir danken Ihnen im Namen aller Fünft- und Sechstklässler der Schule Lostorf.

Joel M. und Dean, Klasse 5a