Auch dieses Jahr hat die Tambourenvereinigung ein auftrittsreicher November hinter sich.

Die alljährlichen, mittlerweile zur Tradition gewordenen Räbeliechtliumzüge in Neuenhof, Otelfingen und Kirchdorf sind aus dem Jahresprogramm nicht mehr weg zu denken. Vielen herzlichen Dank den Organisatoren dieser drei Anlässe und dass die TVWU bereits ein fester Bestandteil dieser immer wieder schönen Umzüge sein darf.



Schon ging es Schlag auf Schlag weiter mit den Probesonntagen sowie die Vorbereitungen für die beiden Abschlusskonzerte mit der Harmonie Wettingen-Kloster in der Löwenscheune vom 17./18.11.2018. Nach den ersten beiden Stücken "Häxebäse" und "Lollypop" wurden die anwesenden Gäste von Seiten der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung von der Präsidentin Fabienne Speckert begrüsst. Die Gönner-, Passiv- und Ehrenmitglieder der TVWU, wie auch all die vielen Familienangehörigen der Trommler, wurden für ihre unermüdliche Unterstützung und vor allem für die Treue zur TVWU herzlichst verdankt. Mit einem von Urs Hunziker (Tambourmajor der TVWU) selbst bearbeitetes Stück "0815" begeisterten die "grossen" Trommler die anwesenden Gäste und durften eine Zugabe zum besten geben, denn dieses Stück hat es definitiv in sich und ist eben NICHT "0815". Auch mit dem letzten Stück "Calypsambo" holten noch einmal Gross und Kleine Tambouren den Sommer zurück nach Wettingen und brachten den einen oder anderen Gast in Ferienstimmung.



Wir TWVU-ler bedanken uns für die uns entgegengebrachten Sympathien. Auch im 2019 werden wir bemüht sein unser Publikum und treuen Fans mit neuem Repertoire zu erfreuen. Das Jahr 2019 ist unser 35- Jähriges Jubiläumsjahr. Wir werden dies mit einem Jubiläumsreisli gebührend feiern mit viel Musik und "eifach schön ha mitenand" im Österreichischen Stubaithal.

Schauen Sie doch vorbei auf unserer Homepage, dort finden Sie immer wieder News unsererseits.

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachten, sowie Gesundheit und Wohlergehen fürs neue Jahr.

Herzlichst Ihre Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung

www.tvwu.ch