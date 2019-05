Rundgang am 1. Mai 2019 in unserer Gegend (Frenkendorf-Liestal)

Das Wetter war wunderbar, also sagte sich viele Leute, warum nicht etwas für die Gesundheit machen. Wir taten es. Zunächst von unserem Rüttimattqartier ins Gebiet Schillingsrain von Liestal. Dann von dort auf schönen Waldwegen bis zum Gebiet Rösern. Und dann die ÜBERRASCHUNG. Ein Wegweiser, wo es hiess, Frenkendörferweg. Wir sagten uns, jetzt können wir ja nicht viel falsch machen. Also taten wir es. Und folgten diesem Wegweiser. Dann sahen wir auf einmal Bad Schauenburg. Nicht schlecht dachten wir uns, von dort kennen wir ja den Weg nach Frenkendorf. Und so ging es dann hinauf zum Rosenberg. Nur gesagt von dort oben ein wunderbarer Blick auf Liestal. Dann hinunter bis zum Dreispitz, von dort dann wieder zurück in unser Quartier, was ja ist im schönen Dorf Frenkendorf. Ein paar Bilder sollen verdeutlichen, dass wir wahrlich einen schönen Rundgang hatten.