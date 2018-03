In der Schweiz ist das Internet noch nicht angepasst. Dabei ist man darauf angewiesen, diese technische Neuerung möglichst schnell einzuführen. Immerhin möchte man auch hier erreichen, dass jeder Bürger einen Zugang zu der neuen LTE-Technik für das Handy erhält. Beachtlich erscheint dabei die Tatsache, dass die Einführung des überdurchschnittlich schnellen 5G-Netzes noch viel früher kommt, als die Hersteller mit aktuellen Mobiltelefonen reagieren können.

Im Laufe des Jahres kommt es

Im Jahresverlauf sind die Neuerungen geplant. Das Netz soll dann möglichst bald aufgebaut werden. Die Swisscom reagiert damit noch viel früher, als ursprünglich geplant. Eigentlich hatte man erst für 2020 einen Start der Technik für das Handy gesehen. Nun wird die Umrüstung des Netzes zwei Jahre vorverlegt. Im letzten Teil des Jahres soll das Netz soweit punktuell für das Handy verfügbar sein. Diese Information stammt von Netzchef Heinz Herren in einem Interview mit der Zeitung Bund.

Eine Abdeckung für die Schweiz

Natürlich nimmt auch die landesweite Abdeckung in der Schweiz für die Swisscom viel Zeit in Anspruch. Das neue Netz für Handys kann nicht einfach so in wenigen Monaten aufgebaut werden. Es wird ohnehin bis 2020 dauern, bis das Handy-Netz vollständig verfügbar ist. In den Städten soll es zuerst vorhanden sein.

Surfen mit rasanter Geschwindigkeit

Solch eine neue Technologie verspricht für den Mobilfunk eine enorm schnelle Geschwindigkeit. Unterwegs könnten Kunden wahrscheinlich 100 Mal zügiger das Internet nutzen, als bislang. Die Spitzentechnologie 4G ist ja bereits überdurchschnittlich schnell. Mithilfe der neuen Technik könnte eine ganze DVD binnen Sekunden geladen werden. Auch Antworten per E-Mail kämen noch viel schneller an. Ein grundlegendes Interesse besteht aber nicht nur für den privaten Nutzungsbereich. Interessiert ist man vor allem auch an vernetzten Autos, mit denen ein autonomes Fahren möglich werden würde. Die neue Technik versetzt den Alltag in eine neue Dimension von Möglichkeiten.

Druck für die Schweizer Anbieter

Das Handy erlebt hiermit eine Revolution. Natürlich auch vergleichbare Geräte, die die Technik nutzen können. Die Konkurrenten Salt und Sunrise hingegen geraten unter Druck. Sie können 5G für das Handy wohl nicht ebenso schnell einführen. Trotzdem war 2020 als Startpunkt gedacht.

Neue Mobiltelefone für die Technik

Alte Handys arbeiten nicht mit der Technik. Neuauflagen folgen erst 2019. Herren sagt, dass eine Standardisierung für die 5G-Technologie wichtig sei. Netzwerkteile müssten vom Zulieferer Ericssoon zügiger bereit gestellt werden. Die Frequenzen sollen in der zweiten Jahreshälfte versteigert sein und eine Lockerung der Strahlenschutzverordnung ist nötig.