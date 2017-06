Am vergangenen Wochenende kamen wir Mitarbeitenden der Emil Geissmann AG sowie unsere Lebenspartner in den Genuss einer 3-tägigen Reise nach München. Mit einer Stadtführung wagten wir die ersten Schritte in München. Viele Sehenswürdigkeiten wurden bestaunt und die Geschichte über München wurde uns näher gebracht. Die Abende liessen wir gemeinsam bei feinem Essen und Trinken in den Biergärten von München ausklingen. Der Besuch des Hofbräuhauses durfte natürlich nicht fehlen, dort konnten wir das kühle Münchner Bier geniessen. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Musicals „Sister Act“ im alt-ehrwürdigen Deutschen Theater. Die einen zog es am Abend ins Münchner Nachtleben, die anderen hielten einen Schwatz in der Hotelbar. Auf der Heimreise machten wir einen interessanten und unterhaltsamen Besuch in den Bavaria Filmstudios.

Dieser unvergesslich schöne München-Trip ist für alle Mitarbeitenden und deren Partner eine grosse Wertschätzung und wir danken Sandra und Markus Geissmann dafür herzlich und wünschen ihnen persönlich und der Firma Emil Geissmann AG Wohlen für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.