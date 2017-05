Ehrendingen: Kulturkommission

Fotos aus alter Zeit

Die Kulturkommission präsentiert eine Auswahl an Fotos aus längst vergangenen Zeiten. Die Ausstellung ist gegliedert in die Themenbereiche Dorf, Gewerbe, Landwirtschaft, alte Mühle. Manche alte Dorfansicht ist zu entdecken, die heute ganz anders aussieht, weil die Häuser längst abgebrochen sind und Neubauten stehen. Die Landschaft hat sich stark verändert: die Vielzahl an Obstbäumen und Baumgärten in früherer Zeit lässt staunen. Die Fotos stammen zum grossen Teil aus dem Fundus der früheren Fotoausstellungen von 1994 und 1981, ergänzt mit weiteren Fundstücken. Dazu gibt es spannende Luftaufnahmen ab 1919.

Vernissage Freitag, 9. Juni 19.30, mit Erläuterungen.

Gemeindehaus Unterdorf