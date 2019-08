Turnfahrt 2019 nach Mallorca TV Gunzgen Aktivreige

Eben noch im Schachen (Aarau) und dann bereits in Mallorca

Am 16. August 2019 begaben sich 20 Turner der Aktivreige des TV Gunzgen auf die Turnfahrt. Früh morgens um 06.00 Uhr fuhren wir bereits Richtung Basel zum Flughafen. Denn zum ersten Mal fand die Turnfahrt im Ausland statt und zwar in Mallorca. Pünktlich und vollzählig flogen wir um 09.30 Uhr nach Palma ab. Nach kurzen 1.5 Stunden Flug landeten wir bereits auf der Insel und verschoben mit zwei Bussen ins 5 min. entfernte Hotel. Nach einem längeren Eincheck-Prozedere (sie sind sich offensichtlich nicht gewohnt 20 Personen auf einmal einzuchecken) trafen wir uns 30 min. nach Zimmerbezug vor dem Hoteleingang für eine hop-on/hop-off Tour durch das wunderschöne Palma. Bei der berühmten Kathedrale stiegen wir aus und besichtigten das eindrucksvolle Gebäude. Am späteren Nachmittag genossen wir die schöne Strandpromenade, das angenehme Meer und betätigten uns zudem sportlich mit Volley- und Fussball. Anschliessend gingen wir zurück ins Hotel und genehmigten uns ein leckeres Abendessen. Nach kurzem Styling im Hotelzimmer trafen wir uns alle für einen kurzen, aber intensiven Aufenthalt im Nachtleben von Palma. Am nächsten Morgen besuchten wir das Cap de Formentor und genossen einen unvergesslichen Sonnenaufgang zwischen den imposanten Felswänden. Zur Stärkung genehmigten wir uns an der Promenade von Palma ein tolles Mittagessen, damit wir für den Nachmittag wieder genug Energie hatten um den Strand in vollen Zügen geniessen. Der zweite Abend beinhaltete ein weiteres leckeres Abendessen und einen erneuten Ausflug ins Nachtleben von Palma. Am Sonntag hiess es bereits wieder zusammenpacken und frisch und munter zurück an den Flughafen – vollzählig, top fit und mit allen Boardingpässen. Im Flugzeug ging es gesellig und munter zu und her. Um ca. 16.30 Uhr trafen wir wieder in Olten ein, schossen das schöne Gruppenfoto und schwelgten in Erinnerungen an das phantastische Wochenende mit den unzähligen unvergesslichen Momenten. Das Kultur- Wochenende sprich die Turnfahrt war ein gelungener und schon fast zu kurzweiliger Trip nach Mallorca. Noch lange werden wir über dieses Wochenende sprechen und an den großartigen Momenten ergötzen.

Der Oberturner

Michael Büttiker