Die Anlage-, Landschaft- und Versorgungskommission (ALV) hat zusammen mit dem Gemeinderat die Fulenbacher Bevölkerung zum 4. Aktionstag „E suberi Sach för Fulebach“ eingeladen. Rund fünfzig Fulenbacherinnen und Fulenbacher sind der Einladung gefolgt. So konnten am 20. Oktober 2018 verschiedene Reinigungs- und Unterhaltsprojekte ausgeführt werden. Der ganze Tag, wie auch die erzielten Ergebnisse dürfen als voller Erfolg bezeichnet werden. Mit diesem Einsatz haben die Fulenbacher wieder einmal mehr gezeigt, dass man sich sehr gerne für die Gemeinde und die Allgemeinheit in Fulenbach einsetzt.

Bereits um 07.45 Uhr konnte Gemeinderat und Ressortchef Versorgung, Christian Nyfeler, alle Teilnehmenden begrüssen und die Gruppeneinteilung vornehmen. Die ALV-Kommissionsmitglieder haben in den vergangenen Wochen die verschiedenen Reinigungs- und Unterhaltsprojekte mit viel Engagement vorbereitet. Nebst der „Bachputzete“, den Unterhaltsarbeiten am VITA-Parcours und im Bereich Hirschpark konnten sämtliche Vogelnist-Kästchen gereinigt und alle Ruhebänke instand gestellt werden. Ebenso konnte der marode Bachübergang erneuert sowie das imposante «Hexenhäuschen» auf dem Kinderspielplatz errichtet werden. Die Verpflegungsgruppe organisierte ein hervorragendes Znüni im Felde sowie ein leckeres Nachmittagsessen. Das anschliessende gemütliche Zusammensein bei prächtigem Herbstwetter rundeten diesen erfreulichen Tag ab.

Der Erfolg lässt darauf schliessen, dass die Gemeinde auch im Jahr 2020 wieder einen Aktionstag durchführen wird. Der Gemeinderat dankt sämtlichen Teilnehmenden für den geleisteten Einsatz zu Gunsten der Gemeinde Fulenbach.

Claudia Siegenthaler