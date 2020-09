E-Bike Herztouren Olten - Fahrt zum Wolfwiler Biotop

Eine interessierte Gruppe von 11 Teilnehmenden traf sich bei der Oltner Chilestäge zur Velotour von Pro Senectute und der Herzstiftung Olten.

Wir starteten unsere Fahrt über den Ruttiger nach Boningen. In Wolfwil zeigte uns ein ortskundiger Mitfahrer das herrliche Wolfwiler Biotop. Eine Ringelnatter zwischen den Seerosen liess sich von uns bestaunen. Die Fahrt führte uns weiter über schattige Waldweg nach Schwarzhäusern. Unterwegs knackten unsere Pneus ganze Teppiche von Buchennüssli. Angekommen in Bannwil bei Chrigu’s Aarebeitzli machten wir im Freien an der Aare eine erholsame Kaffeepause.

Retour fuhren wir auf Velorouten durchs Gäu vorbei an blühenden Bauernhausgärten. Die ganze sonnig herbstliche Tour war begleitet von vollen Obstbäumen und erntereifen Gemüsefeldern. Erntedank steht bereit!

Informationen zu den weiteren E-Bike-Herztouren siehe:

www.so.prosenectute.ch/de/freizeit/bewegung-sport

Die nächste E-Bike Herztour findet am 1. Oktober 2020 statt.

Treffpunkt um 13.30 Uhr vor der Stadtkirche Olten, Chilestäge.

Marianne Studer