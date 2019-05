….und weiter gings einen Tag nach dem AG Kant. Nachwuchsschwingertag mit den Aktiven im Schachenschwinget in Aarau. Auch an diesem Sonntag im Mai mussten sich die Schwinger, sowie die 380 Zuschauer warm anziehen. Am Apell um 10.15 Uhr begrüsste der Präsident des SK Aarau Matthäus Huber die 41 Schwinger und wünschte Ihnen viel Wettkampfsglück. Um 10.30 Uhr starteten die Schwinger mit Ihrer Arbeit.

Bereits sein drittes Rangschwingfest in Serie durfte Nick Alpiger im 2019 gewinnen. Als einziger Eigenosse am Start, Siegte er im Anschwingen mit Vieira Diago, im zweiten Gang unterlag er seinem Schlussganggegner Studinger Stephan.

Nach dem fünften Gang palzierten sich gleich drei Schwinger mit 48.25 Punkten, Studinger Stephan, Hügli Kaj und Alpiger Nick auf Platz 1. Das Einteilungskomitee entschied sich für Alpiger- Studinger.

Nach 2.33 Min. Revanchierte sich Alpiger Nick, und gewann gegen Studinger Stephan nach 2.33 Min. mit Kurz.PA