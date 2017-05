Die Naturfreunde Aarau bieten im Sommerhalbjahr jeweils donnerstagabends Feierabendwanderungen an. Von den langen Abenden profitierend, wird das Naherholungsgebiet von Aarau am Feierabend auf sportliche Art und Weise erkundet. Von ausgebildeten esa-Wanderleitern geführt, kann man die Region auf 2-3 stündigen Wanderungen besser kennenlernen und sich dabei zusammen mit Gleichgesinnten erst noch körperlich fit halten – aktive Erholung in der Natur!

Die dritte Feierabendwanderung der Naturfreunde Aarau wartete am 11.05.2017 mit ein paar tollen Highlights auf. Bereits im ersten Drittel konnte die Gruppe im Summergrien einen grossen Biber beim Essen beobachten. Seine Grösse hat alle erstaunt und der schöne Pelz beeindruckte sehr. Kurz darauf schwamm noch ein kleineres Exemplar in der Suhre flussaufwärts. Aber auch die kleinen Wunder der Natur, wie beispielsweise der Bestäubungsmechanismus des Wiesensalbeis, wurden erkundet. Während des Aufstiegs in Biberstein zum Hasel hoch, öffnete sich der Blick über das Mittelland zu den Alpen immer wie mehr. Diese waren zwar etwas wolkenverhangen, aber der zackige Rücken des Pilatus und viele andere Gipfel waren gut zu erkennen. Beim Perimukweg-Rastplatz Haselbrünneli des Juraparks Aargau gab es noch eine kurze Pause vor dem Abstieg. Um 21h bestieg die Gruppe zufrieden den Bus zurück nach Aarau.

Damit die Wanderungen dem Wetter und Bedingungen anpasst werden können, wird der genauen Zeitpunkt und Ort des Treffpunkts jeweils erst wenige Tage vor der Wanderung festgelegt. Wer an der Wanderung teilnehmen will, kann sich jeweils auf der Webseite der Naturfreunde Aarau (www.schafmatt.ch) oder im Veranstaltungskalender von WeLoveAarau informieren.