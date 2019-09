Ausstellung im NäijereHuus

6. – 22. September 2019

Norbert May,Solothurn; Aquarelle

Jérôme Schaad,Oberbipp; Jérôgraphien

Christoph Abbühl,Solothurn; Tusche auf Papier

Drei Wege – oder: Komm näher, verweile, entdecke!

Entdecke Kostbarkeiten, die nicht auf Anhieb zu finden sind: die rätselhaften. Das ist die gemeinsame Botschaft, die aus den Werken der drei Künstler spricht. Mit leisen, zarten Bildern schaffen sie eine besondere Annäherung an das, was um uns Menschen ist.

Norbert May stammt ursprünglich aus Trier. Er lebt seit 1980 im Loreto-Haus in Solothurn. Von Beruf ist er Gold und Silberschmied mit besonderem Akzent auf die Restaurierung von historischen Goldschmiedearbeiten. Seit 2008 übt er sich stärker im Aquarellieren. Staunend bleibt er oft hängen an kleinen Besonderheiten, die ihm im Alltag begegnen. Er versucht sie malerisch zu erfassen und dann mit den BetrachterInnen zu teilen. „Reale Besonderheiten“ malerisch zu erfassen, heisst auch, sich ins Abstrakte vorzuwagen. In der Ausstellung sind drei Werkgruppen aus den letzten Arbeitsjahren zu sehen: Meerbilder Ligurien, Stilleben und Blumenfarben.

Für seine JEROGRAPHIEN entwickelte Jérôme Schaad ein eigenes fotografisches Druckverfahren.Seine Fotografien und Zeichnungen verarbeitet er in vielen Arbeitsgängen zu stoff- und netzartigen Bildwelten; sogartig führen sie in die Tiefe oder aus ihr heraus, in den Abgrund oder darüber hinaus. Sie laden ein zu einer Betrachtung dessen, was nicht unmittelbar erkennbar und benennbar ist. „In allem was uns umgibt, steckt etwas Wesentliches, das nicht darstellt, das da ist. Dieses geheimnisvolle, schwer fassbare fesselt uns immer wieder. ... Was ich finde, sind Erscheinungen, bittersüsse, die mich ergreifen und antreiben, das Gesehene mitzugestalten, im kleinen Format, das meinem Schaffen entspricht. So kann eine stille Vertraulichkeit zwischen Mensch und Bild gedeihen.“

Christoph Abbühl, ursprünglich Lehrer, schloss am Istituto Statale d’Arte in Firenze als Maestro d’Arte in Keramik ab. Eine Begegnung mit Jérôme Schaad überzeugte ihn zur gemeinsamen Ausstellung. Sein bildnerisches Schaffen ist geprägt von Farbe und Form, von Grenzen und Übergängen zwischen starr und bewegt, hart und weich, fest und fliessend, gebaut und gewachsen. Seine Bilder sind ohne Botschaft und absichtslos. Er gibt ihnen zwar Titel wie „Landschaften“ oder „les petits bleus“, sagt aber dazu: „Man sieht, was man sieht, nicht mehr und nicht weniger. Die kleinformatigen Farbräume sind weder Wiedergaben noch Abstraktionen, sondern fragmentarische Interpretationen von gesehenen Wirklichkeiten in urbanen Räumen, in Landschaften oder in der Natur.“

Die Ausstellung dauert bis am Sonntag, den 22. September 2019

Öffnungszeiten Galerie: Sa/So 14 – 17 Uhr, Mi/Fr 18 – 20 Uhr

