Doppelvierer „Libelle powerd by a.en“ für Oltner Schulsport

Der Ruderclub Olten erweitert den Bootspark für die Oltner Schulsportkinder. Wenn Sie auf der Aare ein knalliges grün-gelbes Boot entdecken, ist das der neue Doppelvierer des Ruderclubs Olten (RCO). Dieses komplett revidierte und neuwertige Mannschaftsboot der Empacher Bootswerft eignet sich sowohl optimal zur Ausbildung von Jungruderinnen- und ruderern, als auch zur Ausübung des Regattasports. Ermöglicht wurde die Anschaffung durch das Oltner Energieunternehmen Aare Energie AG (a.en), das der RCO hierfür als Hauptsponsor gewinnen konnte und dessen Name nun auf dem Oberdeck des Bootes prangt. Dank dieser grosszügigen finanziellen Unterstützung kann nun der Nachwuchs mit viel Energie auf der Aare unterwegs sein; oder anders ausgedrückt: Die Oltner Schulsportkinder stehen dank dieses neuen Doppelvierers «unter Strom» und geben «Power» auf dem Wasser. Sie werden hoffentlich in ein paar Jahren in der «Libelle» den einen oder anderen Wettkampf bestreiten.

