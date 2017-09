Dagmar Henneberger, die Bilder der Künstlerin sind frei von Gegenständen und Perspektiven. Im Gestaltungsprozess steht die Farbe im Vordergrund. Hochemotionale, kraftvolle Werke kommen dabei heraus. Bilder, die man fast zwanghaft anfassen möchte, mit Strukturen, die dem Betrachter entgegen zu springen und farblich zu explodieren scheinen. Dagmar Henneberger malt mit Acryl, Pigmenten, Steinmehl, Sand und Asche. Auch Kohle und Bitumenschlacke kommen vielschichtig zum Einsatz. „Ich arbeite mit Spontaneität und Emotionalität“, sagt sie. Der Betrachter spürt das. Egal, wo im Raum er steht. Die kräftigen, meist warmen Farben dominieren alles, Strukturen wirken dynamisch und in Bewegung.

Volker Scheurer, Nach der traditionellen Bildhauerlehre und der Schule für Gestaltung arbeitet Volker Scheurer seit über 20 Jahren als freier Künstler und lebt ausschliesslich von und mit der Kunst. Im Material, in der Farbe und der Reduktion auf elementare Formen spiegeln seine grazilen Skulpturen das Pure der Form und die Suche nach innerer Balance. Nach der Devise „Nichts ist im Verstand, was nicht zuvor in der Sinnlichkeit war“ gelingt Scheurer mit seinem grossen Repertoire an Themen eine wunderbare Ausgewogenheit. Themen seines Werks sind beispielsweise schlichte weibliche Körper, Tieere, Architek- tonisches und Ausserirdisches.

Vernissage Freitag, 15. September 2017, 19.00 Uhr

Die einführenden Worte spricht Klaus Kipfmüller, Kulturredakteur Freies Radio Wiesental

Ausstellung 16. September bis 08. Oktober 2017

Öffnungszeiten Samstag und Sonntag, 11 – 18 Uhr