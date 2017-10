Dancer’s World lud wieder zur Dancer’s Night. Es gab viel zu sehen. Nicht nur die farbenprächtigen Dirndl und die in Lederhosen gewandeten Herren machten den Abend zu einem Spezialereignis, auch Profitänzer liessen staunen und zeigten ungewöhnliche Tänze.

Wie immer galt es, viel zu tanzen. Alles, was in den Kursen gelernt wurde, konnte nun in fröhlicher Gesellschaft, mit einem Cüpli auf dem Tisch und bei animierender Musik wild, sanft, ungestüm, selbstbewusst und stolz umgesetzt werden. Die Resultate der vielen Lernstunden konnten sich sehen lassen. Die Tanzlehrer/innen sahen mit Freude, mit welcher Tanzlust sich die Paare in den Armen lagen.

Schnell sorgte DJane Kristina für Stimmung und machte flugs auch müde Männer munter. Es gab kein Halten und kein Sitzenbleiben mehr. Marc-Pauls spontaner Steptanz zeigte beispielhaft die spritzige Tanzfreude auf dem Parkett. Die einen vergnügten sich beim Anblick knackiger Männerpos, die anderen beim Schielen auf die verführerischen Ausschnitte. Tanzen mit flatterndem Rock machte nochmals einen Tick mehr Spass. Ovi, der Tanzlehrer mit rumänischer Muttersprache, fand die „Drindel“ besonders reizend. Das deutsche Wort dafür aber bricht ihm die Zunge.

Ein besonderes Schmankerl war die Darbietung um 22 Uhr. Patricia und Renato, die kompetenten und versierten Lehrer, begeisterten mit drei ungewohnten Tänzen. Zu Beginn harmonisierten die Profitänzer beim Nightclub Two Step. Sie glitten zu langsamer, romantischer Musik über die Tanzfläche und liessen die Gäste mit einem Crashkurs die gefühlvolle Sanftheit des Tanzes erleben. Weicher, flüssiger und gleitender ging es weiter mit West Coast Swing. Beim fröhlichen, fetzigen Boogie-Woogie schwangen die Hüften und Patricias Petticoat zeichnete wilde Figuren in die Luft. Mit den aussergewöhnlichen Moves wurde Lust auf Neues geweckt. Die Hoffnung manch schöner Maid wuchs, dass der Partner im November mit ihr an die Workshops geht. Patricia wird die Sonntagmorgen zu einem Tanzvergnügen der besonderen Art machen.

Ein Abend mit positiver Wirkung gefällig? Dancer’s Nights haben alle Ingredienzien dafür.