Dario Cologna hat Anfang 2019 seine Rolle beim AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz) ausgebaut. Als «Botschafter für Effizienz und Spitzenleistungen» überreichte er am Donnerstag, 11. Juli 2019, die Diplome an die erfolgreichen Lehrabgänger.

In diesem Jahr starteten im Aargau 240 Kandidaten zum Projekt Abschlussprüfungen. 90% schlossen die Prüfungen erfolgreich ab und durften ihre Diplome in Empfang nehmen Der Gesamtnotendurchschnitt in den fünf Ausbildungskategorien betrug 4,6.

Nach der Begrüssung durch Martin Sollberger, Präsident AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, führte André Hofmann, Berufsbildungsobmann, weiter durch den Abend. Er gratulierte den erfolgreichen Absolventen und sagte in Anlehnung an Dario Cologna: «Geniessen Sie Ihren grossartigen Erfolg, der die Basis für Ihre Zukunft ist, aber denken Sie auch daran, dass dieser Meilenstein nur eine Momentaufnahme ist.»

Interview mit Dario Cologna

André Hofmann führte ein interessantes Interview mit dem AGVS-Botschafter. Dabei erfuhren die Gäste, dass sich der vierfache Olympiasieger gerne für die Interessen der Garagisten und deren Berufsnachwuchs einsetzt: «Das hat für mich von Anfang an sehr gut gepasst und es ist eine Rolle, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann, denn durch meinen Beruf bin ich sehr viel mit dem Auto unterwegs.» Die Verbindung zwischen Spitzensport und Ausbildung liegt für Dario Cologna bei drei Punkten: «Wir leben ähnliche Werte, denn um erfolgreich zu sein, benötigen wir Disziplin, Durchhaltewillen und wir müssen unsere Ziele konsequent verfolgen. Wer sich hohe Ziele setzt und hart darauf hinarbeitet, kann sie erreichen.» André Hofmann wollte vom Spitzensportler auch wissen, ob es ihm schwerfällt zugunsten des Erfolgs auf vieles zu verzichten: «Nein, gar nicht. Als Profisportler braucht es über eine längere Zeit Disziplin, was aber nicht bedeutet, dass ich auf alles verzichten muss. Auch ein Sportler darf geniessen – aber zum richtigen Zeitpunkt.» Zum Schluss gab er den Lehrabgängern einen Rat mit auf den Weg: «Für Sie ging jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende und ihr Leben wird sich verändern. Auch wenn Sie ein Ziel erreicht haben, geht es immer weiter. Es gibt immer etwas Neues, worauf man hinarbeiten muss. Sowohl für Sie als junge Berufsleute, als auch für mich als Athlet. Für Sie ist es die Weiterbildung, für mich sind es zum Beispiel die nächsten Olympischen Spiele in Peking.»

Notenübersicht pro Ausbildungsrichtung

Beim Qualifikationsverfahren (QV) wurden folgende Notendurchschnitte erreicht:

Automobilmechatroniker/-in PW: 40 Kandidaten (88% bestanden);

Automobilmechatroniker/-in Nutzfahrzeuge: 32 Kandidaten (91% bestanden);

Automobilfachmann/-frau PW: 103 Kandidaten (91% bestanden);

Automobilfachmann/-frau Nutzfahrzeuge: 20 Kandidaten (95% bestanden);

Automobilassistent/-in: 45 Kandidaten (84% bestanden)

Insgesamt traten 24 Repetenten nochmals zur Prüfung an. Davon schafften es 71% im zweiten Anlauf.

Besondere Anerkennung für die Bestplatzierten

Alle Absolventen, die mit einer Gesamtnote von 5,0 oder höher abschlossen, erhielten das Diplom, ein personalisiertes Sackmesser und einen Reisegutschein aus den Händen von Dario Cologna, der sich später fürs Fotoshooting an der Fotowand zur Verfügung stellte.

Die Besten pro Ausbildungskategorie waren:

Automobilmechatroniker/-in PW:

Ivan Salji, AMAG Schinznach Bad (Note 5,5)

Automobilmechatroniker/-in Nutzfahrzeuge:

Robin Lehmann, Indermühle Nutzfahrzeuge AG, Rekingen (Note 5,2)

Automobilfachmann/-frau PW:

Manuel Anner, Stocker Automobile AG, Kirchdorf (Note 5,2)

Shaya Achermann, Garage Galliker AG, Aarburg (Note 5,2)

Automobilfachmann/-frau Nutzfahrzeuge:

Yanick Hohler, Kestenholz Automobil AG, Pratteln (Note 5,4)

Automobilassistent/-in:

Sharun Ponrajah, AFM Stadtgarage AG, Aarau (Note 5,1)

Nishanth Vijeyaratnam, Landhausgarage, Ehrendingen (Note 5,1)