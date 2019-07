Vorfreude und Stolz erfüllten mich, als ich am letzten Freitag die Reformierte Stadtkirche in Brugg betrat. Heute wird der erfolgreiche Abschluss der Berufsmaturität gefeiert!

Als Gastredner wurde Frau Gabriela Suter, Grossrätin und Präsidentin SP Aargau, eingeladen. Wie es die Politiker so an sich haben, wurden alle Anwesenden (Schulleiter, Lehrer, Behördenvertreter etc.) überschwenglich begrüsst bevor zur eigentlichen Rede übergangen wurde. Aber was dann kam, war keine Rede für die Berufsmaturanden. Nein: Frau Gabriela Suter hielt eine Rede für Fachleute Gesundheit! Sie ehrte angehende Pfleger und Pflegerinnen in den höchsten Tönen und erwähnte die tolle Leistung der anwesenden, jungen Menschen mit keiner Silbe!

Frau Gabriela Suter war entweder überhaupt nicht vorbereitet oder trat an der falschen Diplomfeier auf. Dieser Auftritt war nur peinlich!

Ich möchte an dieser Stelle nochmals allen Berufsmaturanden und Berufsmaturandinnen herzlich zu Ihrer tollen Leistung und Ihrem Erfolg gratulieren!