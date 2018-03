Bei frühlingshaftem Wetter trafen sich 23 Seniorinnen und Senioren am Donnerstag um 11:00 h Bahnhof Dietikon ein. Es ist bereits die 2. kleine Wanderung in diesem Jahr. Die SBB brachte uns via Zürich HB nach Lachen. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Wanderleiter führte uns der Weg durch die Herrengasse an stattlichen Herrenhäusern vorbei an das Südufer des Obersees. Es war nicht zu übersehen, dass der Ort Lachen in der geschichtlichen Vergangenheit ein wichtiger Handels- und Umschlagplatz war. Allein die Liste der Kulturgüter nennt 43 schützenswerte Bauten. Diese zu erkunden würde allein schon einen Tag in Anspruch nehmen.

Am Seeufer empfing uns ein Storchenpaar im Anflug einem Horst zu, hoch auf einem Baumwipfel. Der Frühling muss also nicht mehr weit sein. Übrigens eine Webcam im Internet lässt uns das Storchenpaar beobachten. Der Wägitaler Aa entlang ging es über die weiten Marchfluren. Die Sonne meinte es sehr gut mit uns und bald gaben uns die Jacken zu warm. Ein Versuch, ein Stück einem bewaldeten Hain entlang zu gehen, musste abgebrochen werden. Knorrige nasse Wurzeln auf dem Weg bereiteten uns einige Schwierigkeiten, sodass wir wieder den normalen Feldweg unter die Füsse nahmen. Nach der Brücke über die Aa und über die Autobahn, kurz unter der Bahnlinie hindurch, näherten wir uns nach knapp 1 ¼ Std. dem Etappenziel: Besenbeiz Feldmoos.

Freundlich aufgenommen erfreuten wir uns an einem Kuchenbuffet und diversen Erfrischungen. Um 15:00 h war Aufbruch Richtung Galgenen. Der Weg führte uns vorbei am Pferdegestüt Züger. Wir wurden von nicht wenigen stolzen Reitpferden aufmerksam beobachtet. Nach einer halben Std. erreichten wir die Postautohaltstelle neben der Kirche. Die Wartezeit ermöglichte einigen Wanderinnen einen Besuch in der Kirche, Andere wiederum ergötzten sich an der Arbeit eines Baumschneiders welcher vermutlich ohne Hosenträger den Frühlingschnitt an den Obstbäumen besorgte. Ein gelbes Postauto brachte uns wieder an die Station Lachen. Auf dem gleichen Weg zurück trafen wir um 17:15 h wieder in Dietikon ein und verabschiedeten uns. Einen herzlichen Dank an den Wanderleiter Kurt Kubli.



Bericht: Pius Muntwiler

Photo: Anton Scheiwiller