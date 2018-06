Zukunftsträchtige lokale Projekte rund um das Thema Energie wird die Sommerserie „heute und hier“ des Schweizer Fernsehens darstellen. Eröffnet wird die Reihe mit einem Bericht aus Suhr: Sven Epiney und Gabriele Müller haben mit ihrem Solarbus bereits im April die IG suhrsolar besucht. In einer lockeren Art und Weise stellen die beiden im Gespräch mit Andrea Leuenberger (IG suhrsolar) und Johnny Strebel (TBS Strom AG) das Suhrer Modell vor: Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen sich an der Finanzierung von Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen und produzieren so ihren eigenen Solarstrom. Das Modell ist erfolgreich: in Suhr konnten schon vier Gemeinschafts-Anlagen gebaut werden. Und das einfache, aber wirksame und attraktive Modell wurde schon in einigen anderen Gemeinden und Städten übernommen. Jetzt bekommt es mit dieser Fernsehsendung schweizweit Beachtung. Ausgestrahlt wird die Startsendung mit suhrsolar am 4. Juni 2018 um 12 30 auf SRF 1. An den folgenden Tagen wird der Solarbus von „heute und hier“ weitere zukunftsweisende Energieprojekte und die Menschen dahinter besuchen und porträtieren. (hki)