Geschätzte Mitglieder und Fans wie auch Spieler und Spielerinnen, dann auch Trainerstab vom FC Frenkendorf. Richtig, das darf man jetzt am 7. November 2017 schon sagen, dass das Wetter uns sagt, dass der Herbst da ist und auch bald der Winter. Die Mannschaften vom FC Frenkendorf haben die Vorrunde im grossen und ganzen abgeschlossen. Kurz zur Meisterschaft von den Mannschaften von der 4. und 5. Liga, man ist auch nächstes Jahr ganz sicher im Gespräch. Dann hat es auch noch Senioren Mannschaften, die nächstes Jahr gewiss r auch Siege oder Niederlagen werden erleben. Das ist eben Fussball. So wie jetzt beim grossen FC Basel, wo jetzt Young Boys Bern die Federführung hat. Nun zu unseren Junioren: A Junioren haben wir im Moment nicht. Die Junioren B 1. Stärkeklasse Grupp 1 - Herbstrunde - sind im Mittelfeld platziert. Platz 6 in der Tabelle. Und unsere Junioren C 1. Stärkeklasse, Gruppe 2, Herbstrunde, haben von 10 Mannschaften den hervorragenden 3. Rang in der Tabelle. Die Junioren D/9a, 9b, 9, c, müssen sich mit ihren Ergebnissen nicht verstecken. Liest man die Resultate, einfacch wunderbar. Und so ist es auch bei den Junioren Ea, Ec, Fa, Fb, Fd, Ff, Ga und Gb, wo man auch dankbar sein muss für die gute Betreuung von den Trainern und auch allen, die hier einen Beitrag leisten. Man gewinnt und verliert, hie und da auch ein Unentschieden, was will man noch mehr. So ein paar Spiele sind noch bei manchen Gruppen von den Junioren noch auszutragen, dann wird auf dem Kittler die Stille herrschen. Gut, durchaus möglich, dass der Clubwirt noch Veranstaltungen hat, die dann geniessen seine Gastfreundschaft wie auch gute Küche. So werden auch manche Mannschaften von den Junioren auf Turnier gehen. Unsere TriRhena Hallenfussballturnier, das ist nach 25 Jahren leider nicht mehr auf der Traktandenliste. Trotzdem, so wird es sportlich auch in der Winterpause weitergehen, die 4. Liga und 5. Liga Mannschaft hat ihr Trainingsprogramm, dann ach die Vorbereitungsspiele. Im März vom nächsten Jahr, dann wird man wieder den Fussball auf dem Kittler sehen. Also freuen wir uns alle jetzt schon darauf. Ein Amateurverein wie der FC Frenkendorf, der braucht auch Sponsoren. Und allen, das darf man ruhig sage, die hier auch finanziell diesen Verein unterstützen, denen sei recht herzlich DANKE gesagt.